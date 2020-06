Directeur basisschool zit verveeld met petitie tegen kap van veertig bomen voor uitbreiding De Bosuiltjes Kim Aerts

29 juni 2020

15u18 0 Boortmeerbeek De uitbreiding van basisschool De Bosuiltjes in Schiplaken schiet bij sommigen in het verkeerde keelgat. De kap van veertig bomen achter de school is de aanleiding tot een petitie. Directeur Bart Van Dievel betreurt dat bijna duizend mensen ondertussen hun kribbel zetten. “Terwijl het hier om veiligheid draait”, zegt de directeur.

De uitbreidingsplannen van de school met vierhonderd leerlingen liggen al een paar jaar op tafel. Nu ook het verkeersleefbaarheidsplan in Boortmeerbeek klaar is, waarin beloofd wordt de schoolomgevingen veiliger te maken, vindt men het moment gekomen om in actie te schieten. Dat er in eerste instantie veertig bomen moeten sneuvelen achter het schooltje is een brug te ver voor de voorlopig anonieme bezieler van de actiegroep ‘Red het bos van Schiplaken’. In een ideale wereld ruilen de bomen plek voor een groene parking voor personeel en bezoekers.

Kiss & Ride

“Omdat de schooltoegang vooraan regelmatig voor onveilige situaties zorgt, werd voor de veiligheid van ouders en kinderen bestudeerd om de toegang te verleggen naar de achterzijde, waar een Kiss & Ride kan georganiseerd worden via de Blokstraat”, benadrukt de directeur. “Maar in die petitie wordt alles op een hoop gegooid. Ze zijn bang dat als er parking komt, ook woongebied wordt aangesneden. Een aantal mensen framen de boel. Het dennenbos zien we liever vandaag dan morgen gekapt worden. Het is een gevaar voor de school, maar dat krijg je niet verkocht. Het is vervelend dat we officieel niet weten wie er achter de petitie zit. Daarin wordt voorgesteld als alternatief om de feestzaal af te breken en van de kerk een feestzaal te maken. Maar de feestzaal heeft net een renovatie achter de rug. De directie van de school wil ook het groene karakter bewaren, maar enkelen zijn dogmatisch tegen het kappen van die bomen. Van de zone waar nu de acht containerklassen staan en het speelbos ligt natuurgebied maken, impliceert dus het op straat zetten van 150 leerlingen en een onzekere toekomst voor ons speelbos”, stelt Van Dievel.

Nieuwbouw

“Nu de middelen binnen afzienbare tijd beschikbaar komen, is het de hoogste tijd dat we onze bouwplannen concretiseren. Dit betekent de oudste gebouwen en containers vervangen door nieuwe klassen, een administratieve blok, een multi-functionele zaal en meer speelplaatsoverkapping. Voor het bouwen van een nieuwe blok is er voldoende ruimte achter de school of langs de feestzaal. Er verdwijnt dus niet nog meer natuur, in tegenstelling tot wat de petitie voorhoudt.”

De petitie telt ondertussen 986 handtekeningen met ondertekenaars uit Asse, Deurne en zelfs Nederland. “Het kan niet aangetoond worden dat deze parking echt nodig is. De bomen, die men gaat kappen, maken deel uit van een eeuwenoud, waardevol Ferrarisbos. Het duurt generaties voor een dergelijke bos terug opgebouwd kan worden. Het groene Schiplaken verdwijnt en verziekt door de terreur van beton”, luidt de aanklacht onder meer.