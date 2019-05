Dieven viseren BMW’s in Boortmeerbeek: 3 inbraken, 4 inbraakpogingen in andere wagens ADPW

24 mei 2019

14u02 2 Boortmeerbeek In de Ravesteinstraat, Perelarenlaan en Heikestraat in Boortmeerbeek werd woensdagnacht ingebroken in verschillende BMW’s.

In de Ravesteinstraat werd een raam aan de achterzijde van de wagen stukgeslagen. Het stuurwiel en het dashboard van de BMW die op de oprit stond, werd gedemonteerd en gestolen.

Ook in de Perelarenlaan verschaften inbrekers zich toegang tot een BMW die onder een carport, naast de woning, stond. Het stuurwiel werd ook hier gedemonteerd en gestolen. In de Heikestraat werd een raam aan de achterzijde stukgeslagen. Het volledige navigatiesysteem van de BMW die op de oprit stond, werd gedemonteerd en gestolen.

Diezelfde nacht werden er nog vier voertuigen op opritten onderzocht, maar er werd niets gestolen of beschadigd. In dit geval ging het om vier wagens van verschillende merken, geen BMW’s. De politie waarschuwt zijn burgers. “Wij willen nogmaals een oproep doen aan, vooral aan de eigenaars van auto’s van het merk BMW om alle mogelijke maatregelen te nemen om een inbraak te voorkomen. Zoals, indien mogelijk, het voertuig in de garage stallen, de oprit afsluiten en het gebruiken van alarmsystemen, verlichtingssensoren en detectiesystemen.