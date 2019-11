Dierenopvangcentrum Zemst werkt na Nieuwjaar samen met gemeente Boortmeerbeek Robby Dierickx

Boortmeerbeek Wie na Nieuwjaar een kat of een hond in de straten van Boortmeerbeek vindt, moet niet langer met de gemeente contact opnemen, maar kan meteen bij het Dierenopvangcentrum van Zemst terecht. Vanaf 1 januari staat dat dierenopvangcentrum immers in voor het zwerfkattenbeleid en de gevonden dieren in Boortmeerbeek.

“De samenwerking komt er op vraag van de gemeente”, zegt Ferry Heikoop van Dierenopvangcentrum Zemst. “Inwoners van Boortmeerbeek moeten zich vandaag nog tot de gemeente wenden om zwerfkatten en gevonden dieren te melden. Door dit nu naar ons over te hevelen, zal het hele proces vergemakkelijkt worden. Inwoners kunnen na Nieuwjaar namelijk rechtstreeks met ons contact opnemen, de gemeente moet niet langer als tussenpersoon optreden. Wij verzorgen alle administratie die er nodig is voor de gemeente en politiedienst.”

Gevonden zwerfkatten worden gesteriliseerd en getest op aids. De verwilderde katten worden vrijgelaten op de plaats waar ze gevonden werden, maar katten die kans maken op adoptie blijven in afwachting daarvan in het opvangcentrum. De gemeente blijft wel instaan voor de kosten van dit zwerfkattenproject.

Wie tussen 8 en 17 uur een hond of kat in Boortmeerbeek vindt, mag bellen naar 015/14.07.70. Buiten die uren staat de politie in voor gevonden dieren. Die worden vervolgens gecontroleerd en verzorgd in het opvangcentrum, en een eventuele eigenaar wordt gecontacteerd. Deze laatste krijgt twee weken de tijd om zijn huisdier te gaan ophalen. “Na die twee weken gaan we op zoek naar een nieuw baasje. De gevonden dieren kan je terugvinden op onze website”, besluit Ferry Heikoop.