Chef-kok van Spiga d’Oro denkt al na over zijn menu na corona: “Fancy gerechten gaan we voorlopig zo laten” Kim Aerts

14 april 2020

16u23 10 Boortmeerbeek Italiaans chef-kok Franco Di Taranto van Spiga d’Oro in Boortmeerbeek trekt momenteel zijn plan door te voorzien in afhaalmaaltijden. Toch denkt hij ook al aan het ‘post-coronatijdperk’ als hij zijn geliefde klanten terug kan ontvangen in zijn restaurant. “Fancy gerechten gaan we dan voorlopig achterwege laten.”

Franco Di Taranto is een Italiaan in hart en nieren en vooral ook in de keuken. Van woensdag tot zondag zorgt hij samen met een kokkin dat zijn klanten niets tekort komen. Op het menu: linguine met asperges, lasagna fatto, gelakt buikspek op Toscaanse wijze en saltimbocca. “Ik ben originele gerechten aan het maken en het verbaast me dat mijn klanten blijven komen. Pas op, ik zit wel aan een vierde van mijn normale omzet. En we staan ook maar met twee niet meer in de keuken. Het is wennen”, zegt Franco. “Wat opvalt, is dat de mensen willen spreken. Ze snakken naar sociaal contact. Dat merk ik als ze de maaltijden komen afhalen. Ze treuzelen en ze blijven een beetje hangen om hun zegje te kunnen doen.”

Met familie

Aan sociaal contact ontbeert het de chef-kok niet. Hij beleeft deze coronatijden gek genoeg in het bijzijn van zijn familie. “Mijn zoon Gianluca en zijn vrouw zijn aan het verbouwen. Ze wonen tijdelijk bij ons in, samen met mijn vier maanden oude kleinzoon. We eten allemaal gezellig samen en m’n hondjes zijn extra blij dat ik zoveel thuis ben. Het zorgt niet voor extra spanningen. We proberen ons ook een beetje aan de regels te houden. En mijn zoon en schoondochter hebben het veel te druk met de examens voor hun wijncursus. Overdag staan hier enorm veel flessen en wordt er veel geschreven en gespuwd (lacht). Ik probeer normaal zoveel mogelijk te fietsen, maar ik moet oppassen omdat ik mijn meniscus zwaar gescheurd heb. Maar mijn god, wat mis ik het voetbal”, zegt de hevige Juventus-supporter.

Juventino

“Ik ben een echte Juventino en het is zelfs zover gekomen dat ik nu naar filmpjes van vroeger ben beginnen kijken, omdat ik er zo naar snak.”

Hoe hij de toekomst ziet? “Ik denk dat er nu flink met de boom geschud wordt en dat we ons achteraf gaan moeten aanpassen. De fancy gerechten gaan we achterwege moeten laten en we gaan moeten inspelen op sociaal contact. Geen kaviaar, maar een kaart met lekkere betaalbare basic gerechtjes. In de horeca wordt er wel wat geroddeld en hier en daar wordt gefluisterd dat we tegen eind mei misschien stapsgewijs terug open mogen gaan. Wie zal het zeggen? Ik sla dit jaar alvast de vakantie over en mijn wijnexcursies heb ik geannuleerd. We zullen eind oktober wel gaan, maar dan ga ik er des te meer van genieten. Normaal vieren we 1 juni ons 30-jarig bestaan, maar dat feestje hebben we ook al een maand verzet.”

Wie de Italiaanse gerechtjes van Spiga d’Oro wil afhalen, moet 24 uur op voorhand een bestelling plaatsen via info@spigadoro.be