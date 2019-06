Brandversnellers gebruikt bij uitgebrande wagen ADPW

24 juni 2019

Op een parking in de Kapitein A. Tobbackstraat in Boortmeerbeek brandde vrijdagavond omstreeks 23.30 uur een auto uit. De wagen stond al enkele dagen op deze plek geparkeerd. Het parket stelde de branddeskundige en het labo aan om de oorzaak van de brand te achterhalen. Uit hun onderzoek bleek dat er brandversnellers werden gebruikt en dat het om brandstichting gaat. De dader is niet gekend. De recherche van zone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen onderzoekt de brand.