Botsing op Leuvensesteenweg JSL

04 maart 2020

15u20 0

Op de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek is het dinsdag tot een botsing gekomen tussen een personenauto en een lichte vrachtauto. Rond half 8 sloeg de personenauto af naar tankstation Maes, hierbij kwam hij zwaar in aanrijding met de vrachtauto die uit de tegenovergestelde richting kwam. De bestuurder van de personenauto, een 56-jarige man uit Boortmeerbeek, en zijn passagier werden licht gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Beide voertuigen moesten worden getakeld.