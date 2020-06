Bosbrandje wellicht aangestoken Kim Aerts

02 juni 2020

14u53 0

Het Leuvense parket onderzoekt een kleine bosbrand in Donk in Hever (Boortmeerbeek) van afgelopen zaterdag. Toen ontdekten wandelaars omstreeks 10.30 uur het vuur. Ze verwittigden de brandweer, die snel alles onder controle had. “Het parket stelde een branddeskundige aan die ter plaatste de oorzaak van de brand ging onderzoeken. “Hij stelde in zijn eerste bevindingen vast dat er een brandhaard was. Hij kon de juiste oorzaak van de brand niet aanwijzen op basis van deze eerste resultaten, maar het is niet uitgesloten dat de brand opzettelijk werd aangestoken”, verklaart parketwoordvoerster Sarah Callewaert.

De recherche van politiezone BHK (Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen) zal verder onderzoek voeren.