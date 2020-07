Boortmeerbeek schrapt parkeerplaatsen aan kerk om horeca meer terrasruimte te geven Kim Aerts

24 juli 2020

18u32 0 Boortmeerbeek De gemeente Boortmeerbeek heeft beslist om parkeerplaatsen aan de kerk te schrappen om de plaatselijke horeca wat meer ademruimte te geven.

Het gaat om een twintigtal parkeerplaatsen aan de kerk die opgeofferd worden voor terrasruimte. “Het risico om besmet te geraken is kleiner in open lucht”, reageert burgemeester Karin Derua (Open Vld). Daarom hebben we de beslissing genomen om de ganse kant van de kerk te vrijwaren om de horeca een duwtje in de rug te geven. Op zich lijkt het me ook geen probleem om je auto wat verder aan het station te parkeren. We hopen deze maatregel zo lang als mogelijk in te voeren”, besluit de burgemeester. De nieuwe pizzeria Perfect in het centum van Boortmeerbeek was eveneens vragende partij om terras bij te creëren. Zaakvoerders Rohan, Deepak en Deepak hadden eerst het plan opgevat om extra tafeltjes langs de muur te plaatsen, maar omdat zo de brandveiligheid in het gedrang komt, ging die vlieger niet op. De drie openden vrijdag een tweede vestiging in het centrum. Je kan er terecht voor pizza, pasta en Indische en Thaise curry-gerechten.