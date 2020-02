Boortmeerbeek overweegt ANPR-camera’s om sluipverkeer aan te pakken Kim Aerts

20 februari 2020

17u03 0 Boortmeerbeek De gemeente Boortmeerbeek overweegt de installatie van ANPR-camera’s om sluipverkeer te weren op haar grondgebied.

“Bij de opmaak van het verkeersleefbaarheidsplan kwam tijdens de participatiemomenten dikwijls naar boven dat er in onze gemeente veel sluipverkeer is. Met sluipverkeer bedoelen we dan dat mensen van buiten onze gemeente onze gemeente als doorrijgemeente gebruiken. Met de ANPR-camera’s willen we deze mensen niet uit onze gemeente houden, maar willen we dat ze de wegen en omgevingen gebruiken die daar het meest voor geschikt zijn”, zegt mobiliteitsschepen Hans De Locht (Open Vld). “Uit tellingen blijkt dat het probleem van sluipverkeer het grootst is in Schiplaken centrum. Ook in het centrum van Hever geven de tellingen aan dat er veel sluipverkeer op zit. In de Oudestraat, Bredepleinstraat en Vaarstraat in Boortmeerbeek lijkt dit minder het geval te zijn”, vertelt De Locht.

Verkeer dat van buiten onze gemeente komt en onze gemeente als doorrijgemeente wil gebruiken, is nog altijd welkom. We vragen dan wel die wegen te gebruiken die voor doorgaand verkeer het meest geschikt zijn Schepen van verkeer Hans De Locht

Inwoners vrijgesteld

Met de maatregel wil de gemeente de schoolomgevingen en de zones 30 in het centrum veiliger maken. “Verkeer dat van buiten onze gemeente komt en onze gemeente als doorrijgemeente wil gebruiken, is nog altijd welkom. We vragen dan wel die wegen te gebruiken die voor doorgaand verkeer het meest geschikt zijn. Wie komt winkelen, op bezoek komt, om eender welke reden tussen de twee camera’s moet zijn: van harte welkom. Inwoners van onze gemeente worden vrijgesteld via de nummerplaten en mogen altijd alle wegen blijven gebruiken. Wie met een firmawagen rijdt die elders ingeschreven is, moet dat eenmalig doorgeven en is levenslang in orde”, stelt de schepen.

Flitspalen

Voor de straten die wel doorgaand verkeer blijven slikken, zal bekeken worden of er snelheidsremmers en/of flitspalen kunnen worden voorzien. “En nee, niet om de kas van de gemeente te spijzen. Net als bij de ANPR camera’s hopen we dat er geen enkele boete zal volgen. Dit zou betekenen dat het systeem werkt en dat alles veiliger is geworden. We hebben in het budget van de gemeente wel de uitgaven voorzien van dit plan, maar er staan geen inkomsten tegenover”, beweert de schepen.

Die heeft de ambitie om de helft van het schoolgaand verkeer op de fiets te krijgen. Uit een enquête van de Fietsersbond blijkt dat er gemiddeld 15 tot 18 procent van de kinderen met de fiets naar de lagere scholen gaat. “Niet dat we de mensen gaan verplichten met de fiets te rijden, maar voor wie ervoor kiest om met de fiets te rijden, moeten we wel zorgen dat dit veilig kan gebeuren. Het zal de leefbaarheid van al onze inwoners ten goede komen”, besluit de schepen.

In eerste instantie volgt er in maart nog een participatieavond in het kader van het verkeersleefbaarheidsplan waar bewoners hun zegje kunnen doen. Daarna moet heel het dossier nog voorgelegd worden op de gemeenteraad om te bekijken waar de camera’s geïnstalleerd zullen worden.