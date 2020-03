Boortmeerbeek maakt werk van trage wegen KAR

14 maart 2020

13u42 0 Boortmeerbeek De gemeente Boortmeerbeek zal de volgende maanden samen met Trage Wegen vzw en IGO een onderbouwd tragewegenplan op poten zetten.

Trage wegen zijn paden en doorsteken die niet toegankelijk zijn voor autoverkeer. Ze worden vooral gebruikt door wandelaars, fietsers en ruiters en zijn overal te vinden. “In een eerste stap worden alle mogelijke trage wegen in kaart gebracht om zicht te krijgen op wat mogelijk en wenselijk is. Trage wegen zijn belangrijk voor lokale recreatie en ontspannen mobiliteit. Maar ook voor veilige verplaatsingen. Bovendien hebben ze vaak een historische of culturele meerwaarde én ze helpen planten en dieren overleven in dorpen en steden. Om al die redenen ijvert Trage Wegen vzw voor het behoud en herstel van trage wegen, ook in onze gemeente”, zegt burgemeester Karin Derua (Open Vld). Om alles in kaart te brengen, wordt ook beroep gedaan op de inwoners. “Want wie weet de lokale paden en wegels beter te vinden dan mensen uit de streek zelf?” Op maandag 16 maart stond er normaal een infomoment gepland, maar door de maatregelen rond het coronavirus is dat voor onbepaalde tijd uitgesteld.