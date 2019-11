Bijna twee weken verkeershinder door wegenwerken Kim Aerts

16u12 4 Boortmeerbeek Vanaf maandag 11 november starten de geplande asfalteringswerken in een deel van de Heikestraat en het kruispunt van de Heikestraat met de Grootveldweg en Pachthofstraat in Boortmeerbeek. Ze duren tot zaterdag 23 november.

Voorafgaand de vernieuwing van de toplaag van de rijweg zal de aannemer waar nodig verzakte goten en borduren herstellen. Vervolgens wordt de toplaag afgefreesd, waarna een nieuwe toplaag asfalt wordt aangebracht. Het einde van de werken is voorzien op zaterdag 23 november als het weer meezit. Tijdens de werken wordt een omleiding voor lokaal verkeer ingesteld via de Bieststraat en Kallebeekstraat in beide richtingen. In de Kallebeekstraat tussen de Leuvensesteenweg en Heikestraat is enkel plaatselijk verkeer toegelaten. De bewoners van de Kantoorstraat en Kroonprinses Elisabethstraat kunnen tijdens deze geplande werken de verkaveling enkel verlaten via de Kerkweg.