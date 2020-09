Bewoners voormalige camping Floréal krijgen tijdelijk onderdak in transitwoningen, of ‘verplaatsbare huisjes’ Kim Aerts

24 september 2020

16u38 0 Boortmeerbeek De voormalige camping Floréal in Boortmeerbeek heeft drie transitwoningen in gebruik genomen. De verplaatsbare wooneenheden zijn een primeur voor Vlaanderen.

Het gaat om lichte, verplaatsbare constructies die geen vaste funderingen vereisen. SWaL (Sociaal Wonen arrondissement Leuven, red.) biedt bewoners van Floréal 1 er tijdelijk onderdak, terwijl ze tijdens de werken wachten op een permanente kleinschalige woning op de site. “We stimuleren kleinschalig wonen als één van de woonvormen van de toekomst. Kleinschalige woningen leggen minder beslag op de ruimte en zijn klimaatvriendelijker. Bovendien vormen deze wooneenheden een betaalbare en comfortabele oplossing voor veel mensen”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor Wonen. “We doen dit concreet door te investeren in projecten van sociale huisvestingsmaatschappijen, private investeerders en sociale verhuurkantoren. De drie transitwoningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen SWaL en Woonpunt Zennevallei zijn hiervan een mooi voorbeeld. Bovendien zijn het de eerste verplaatsbare wooneenheden die in Vlaanderen geplaatst zijn.”

Camping

Floréal was een private camping, nabij het Bloso-domein van Hofstade, dat via een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan omgezet werd naar zone voor kleinschalig wonen. Sociale huisvestingsmaatschappij SWaL realiseert hier een sociaal woonproject met kleinschalige woningen tot 80 vierkante meter en moet hiervoor chalets afbreken in verschillende fases. De huidige bewoners die nog op het terrein wonen - in hun veelal bouwvallige chalets - kunnen blijven tot het nieuwe project af is. De uitbreiding van de projectsite met de naastgelegen en inmiddels verlaten camping Goorveld heeft de mogelijkheden nog vergroot. Zo zal er veel plaats komen voor bestaand en vooral nieuw bewandelbaar groen.

Noodwoningen

De drie transitwoningen zijn elk zo een 60 vierkante meter groot. Ze zijn geplaatst op schroeffunderingen en beschikken over moderne technieken. De transitwoningen zijn lichte constructies. Hierdoor kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen dit type woningen makkelijk inzetten als transitiewoningen. Ook gemeenten kunnen ze gebruiken als noodwoningen. Maar ook ruimtelijk biedt dit type woningen oplossingen voor een steeds vaker voorkomend probleem. Als er een perceel is dat gedurende enkele jaren braak zal blijven liggen, kunnen er tussentijds woningen op geplaatst worden.

Pajottenland vanaf 2023

Nadat de tijdelijke bewoners op Floreal 1 een vast onderkomen gevonden hebben, worden de tijdelijke woningen verplaatst naar een project van sociale woonmaatschappij Woonpunt Zennevallei. Daar zullen ze eerst worden ingezet als huisvesting bij een renovatieproject, om dan later te dienen als mantelzorgwoning. De projectkosten van 30.000 euro studie- en 300.000 euro investeringskosten worden betaald door de provincie Vlaams-Brabant. Het autonome provinciebedrijf Vlabinvest investeert mee in de studiekosten. De sociale huisvestingsmaatschappijen SWaL en Woonpunt Zennevallei zorgen voor de uitvoering.