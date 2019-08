Bestuurder rijdt 89 kilometer per uur in zone 50 ADPW

23 augustus 2019

20u44 0

De verkeersdienst van de politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) controleerde donderdag 60 voertuigen. Niemand van deze bestuurders bleek positief op alcohol- of druggebruik. Wel werden een aantal andere inbreuken vastgesteld zoals vervallen technische schouwing (5), geen gordeldracht (3), gsm-gebruik (3) en geen vergunning voor uitzonderlijk vervoer (1).

Gelijktijdig werd ook op drie locaties de snelheid gecontroleerd. In totaal reden 155 van de 1825 gecontroleerde passanten te snel, wat neerkomt op 8,5 % inbreuken. Deze controles vonden plaats aan de Putsebaan in Keerbergen, de Keerbergsesteenweg in Haacht en de Molenbeekstraat in Boortmeerbeek. Allen locaties waar 50 kilometer per uur de toegelaten snelheid is. De hoogste inbreuk was 89 kilometer per uur in Boortmeerbeek.