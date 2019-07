Beginnende joggers ronden loopcursus succesvol af KAR

02 juli 2019

15u04 0

Aan de sporthal van Boortmeerbeek hebben verschillende joggers de afsluitende loopproef van vijf kilometer tot een goed einde gebracht. Van april tot juni trainden een twintigtal sportievelingen twee maal per week tijdens de loopinitiatie ‘begin-to-run’ van joggingclub Icarus in samenwerking met de gemeente Boortmeerbeek. Het was ondertussen de 23ste maal dat de loopcursus op poten werd gezet. “De tropische temperaturen zorgden weliswaar voor een extra moeilijkheid en lagere opkomst tijdens de laatste proef, maar toch hielden een aantal deelnemers vol tot het einde. Afsluiten deden we met een brevetuitreiking”, zegt Ellen Vandenschrick, voorzitster van de joggingclub.