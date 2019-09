Beddenwinkel gaat kunsttoer op Redactie

13u16 0 Boortmeerbeek Slaapspecialist Bedking uit Boortmeerbeek stelt vanaf 20 september de deuren open voor een twintigtal kunstenaars. Zij zullen in de beddenwinkel drie maanden lang hun kunst verkopen voor het goede doel.

De opbrengst gaat naar een open atelier in Vilvoorde waar kinderen en jongeren terechtkunnen die in complexe omstandigheden opgroeien of die op zoek zijn naar zichzelf. De tentoonstelling in de beddenwinkel werd Matrix² gedoopt.

“Het wil de krachtige boodschap geven dat je altijd naar je innerlijke kracht kan zoeken om jezelf te herprogrammeren tot de beste versie van jezelf, wat de voorgeschiedenis ook is. Het is een uitdagende en moeizame zoektocht om baas te worden van je eigen geluk, maar het is meer dan de moeite waard. Dit laatste is dan ook het centrale uitgangspunt van het kunstevenement”, omschrijven kunstenaars Anneliese Simoens en Marleen Rosiers. Zij kenden heel wat pech in hun leven, maar ze lieten zich niet doen. “We willen het beeld doorbreken van de eenzame kunstenaar. Het delen van angsten, twijfels en het praten over emoties vormen de eerste stappen naar heling. We geloven heel erg in de kracht van kunst als alternatieve therapie.”

Co-creatie

De twee kunstige zielen slaan via AlyssSia Projects de handen in elkaar om de drie maanden durende tentoonstelling Matrix² te realiseren. Het gaat om een verzameling van werken van kunstenaars, de psychiatrische patiënten van kunstatelier De Factorij in Zoersel, de Tiense mondschilder Jacques Villeneuve en kunstfotografen zoals Pascal Baetens. “Dit project is een schoolvoorbeeld van co-creatie tussen ondernemen, kunst en gezondheidszorg”, vertelt Pascal Mannekens, zaakvoerder van Bedking. Mannekens is kinesist van opleiding en schreef het boek ‘Rust voor je rug’. Zijn vader Philippe, stichter van Bedking, zal voor de eerste maal exposeren. De gratis expositie loopt van 20 september tot 20 december. Tussendoor worden er ook nog avondevenementen en netwerkmomenten georganiseerd langs de Leuvensesteenweg 338 in Boortmeerbeek.