Autobestuurder onder invloed rijdt fietser aan Kim Aerts

21 september 2020

Een 35-jarige man uit Holsbeek heeft zondagavond omstreeks 21.30 uur een fietser aangereden in de Pontstraat in Boortmeerbeek. Zowel de bestuurder als de fietser reden in de richting van Kampenhout. De fietser, een 28-jarige uit Boortmeerbeek, viel en werd met verwondingen overgebracht naar het St.-Maartensziekenhuis in Mechelen. De dertiger legde een positieve ademtest af en hij moest zijn wagen zes uur aan de kant laten.