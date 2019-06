Auto brandt uit in Boortmeerbeek EDLL

22 juni 2019

10u15 0

Gisterenavond omstreeks 23u40 heeft de brandweer van Leuven een brandend voertuig moeten blussen in de Kapitein A. Tobbackstraat in Boortmeerbeek. Het voertuig stond volledig in brand. Hoe de brand ontstond, is voorlopig nog onduidelijk. Omwonenden zagen het voertuig uitbranden en alarmeerden de hulpdiensten. De politie onderzoekt de zaak.