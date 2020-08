Auto aangereden voor het rood licht JSL

03 augustus 2020

Maandagochtend is er een verkeersongeval gebeurd op het kruispunt Leuvensesteenweg-Audenhovenlaan in Boortmeerbeek. Een personenwagen die stond te wachten voor het rode licht werd aangereden door een achteropkomend voertuig. De bestuurster van de aangereden auto, een 38-jarige vrouw uit Herent, werd met mogelijke verwondingen aan de nek overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden.