88 bestuurders te snel op Burggraaf Terlindenlaan

30 januari 2020

12u17 0

Tijdens een snelheidscontrole van de lokale politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) van woensdagvoormiddag werden maar liefst 88 van de 476 gecontroleerde voertuigen op de Burggraaf G. Terlindenlaan in Schiplaken (Boortmeerbeek) betrapt op te snel rijden. Op de Korte Welvaart in Keerbergen werden 25 inbreuken op 168 voertuigen genoteerd, terwijl het in de Zoellaan in Haacht om 25 inbreuken op 532 voertuigen ging. In alle straten bedraagt de maximumsnelheid 50 kilometer per uur.