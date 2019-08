3.205 bedreigde kamsalamanders uitgezet in Boortmeerbeeks Broek Kim Aerts

15 augustus 2019

17u48 0 Boortmeerbeek Een drie jaar durend kweekprogramma met de kamsalamander is met succes afgerond in het Boortmeerbeeks Broek. Zondag worden de laatste 152 van de in totaal 3.205 kamsalamanders losgelaten door Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Drie jaar geleden startte het INBO een kweekprogramma op met de salamanderlarven. De amfibiedieren waren afkomstig van een populatie in het Zennegat nabij Mechelen, die moest verdwijnen omwille van de Sigma-werkzaamheden. Bij die werken werd een immens overstromingsgebied aangelegd, dat de inwoners van het rivierenland rond Mechelen en Willebroek moet vrijwaren van grootschalige overstromingen. “De overlevingskansen van kamsalamanders in een dergelijk overstromingsgebied zijn quasi nihil”, zegt Jens D’Haeseleer van Natuurpunt Boortmeerbeek. “Daarom besliste het Agentschap Natuur en Bos de dieren met fuiken af te vangen. Tegelijk werd bij INBO, in het kweekcentrum in Linkebeek bij Brussel, een kweekprogramma op poten gezet. Heel de kwekerij stond vol bakken met eitjes en opgroeiende larven. We hadden bijna geen knowhow over hoe zo’n salamanderkweek moest worden aangepakt. Medewerkers van het kweekcentrum moesten speciaal les gaan volgen in de Verenigde Staten om de stiel te leren.”

Primeur

Bij de afvangacties werden enkele tientallen kamsalamanders gevangen, waarmee in Linkebeek aan de slag werd gegaan. Volgens Sam Van de Poel, medewerker Amfibieën en Reptielen bij Natuurpunt, is dat een primeur. “Tijdens de drie kweekjaren hebben de vrouwtjes heel wat eieren kunnen leggen”, zegt Van de Poel. “Daardoor konden we in totaal meer dan drieduizend salamanderlarven kweken, die dan systematisch in het nieuwe biotoop in Boortmeerbeek werden uitgezet.” Omdat ze gekweekt werden in beschermde en goed gecontroleerde omstandigheden, bovendien zonder predatoren, konden het merendeel van de in de kweekbakken geoogste salamandereitjes zich tot larven ontwikkelen. Dat resulteerde in heel precies 3.205 larven die in het Boortmeerbeeks Broek werden uitgezet.”

Klein overlevingskans

“De overlevingskansen van die uitgezette larven zijn relatief klein”, weet een realistische D’Haeseleer. “Dat is in de natuur niet anders. Als we in de komende jaren hier en daar volwassen nakomelingen vinden, zijn we al erg tevreden.” Er zijn voorlopig drie volwassen dieren teruggevonden die uit het kweekprogramma afkomstig zijn en die in de loop van de voorbije drie jaar werden uitgezet. Nu wordt gehoopt dat de populatie op eigen houtje verder kan en vanuit Boortmeerbeek verder zal uitzwermen. In 2016 werden 35 juveniele kamsalamanders uitgezet. In 2017 liep de kweek niet zoals gepland. Het deed het INBO besluiten om de methodiek aan te passen. Met succes. In 2018 konden er opnieuw 1.229 larven worden uitgezet. In 2019 volgden er nog eens 1.789 en zondag gaan ook de laatste 129 juveniele dieren en 23 volwassen exemplaren hun vrijheid tegemoet. De komende jaren wordt de populatie op de voet opgevolgd door de amfibieënwerkgroep van de lokale Natuurpunt-afdeling van Boortmeerbeek. Het is de eerste keer in ons land dat op die schaal een amfibieënpopulatie wordt gered.