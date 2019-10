134 bestuurders betrapt tijdens flitsmarathon ADPW

09 oktober 2019

15u22 0 Boortmeerbeek Politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) flitste tijdens de flitsmarathon 3.474 voertuigen, waarvan er 134 betrapt werden op te snel reden. “Dat komt neer op 3,8 %, een beter resultaat dan bij vorige controles”, zo klinkt het bij de politiezone.

De controles vonden plaats op de Oude Putsebaan , Kempenlaan en Putsebaan in Keerbergen, op de Lipsestraat, Stationsstraat en Keerbergsesteenweg in Haacht en op de B.Terlindenlaan, Rijmenamsebaan en Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek. De meeste inbreuken werden vastgesteld op de Keerbergsesteenweg (12%), de B.Terlindenlaan (5%) en de Oude Putsebaan (5%). Op de andere locaties varieerden de overtredingen van 1,3 tot 2,7 %.

Tevens werden vanaf de namiddag 50 onderschepte bestuurders onderworpen aan een ademtest. Twee van hen waren positief en hun rijbewijs werd 6 uur ingehouden. Eén vrachtwagenbestuurder reed zonder tachograaf en een andere zonder vrachtbrief wat resulteerde in een onmiddellijk te betalen boete van respectievelijk 2640 en 1000 euro.