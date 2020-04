Schepen herdenkt jodentransport met twee leden Strijdersbond, en krijgt prompt pv: “Dit was nu toch geen lockdownfeestje?” Joris Smets

24 april 2020

15u23 0 Boortmeerbeek In Boortmeerbeek heeft de politie een opvallend proces-verbaal opgesteld voor een overtreding van de coronamaatregelen. Michel Baert (Open Vld), eerste schepen in Boortmeerbeek, kreeg een pv wegens samenscholing in de bus. Hij en twee andere leden van de Nationale Strijdersbond van België (NSB) gingen eind vorige week een minuut stilte houden en bloemen neerleggen ter herdenking van Transport XX, een jodentransport tijdens de Tweede Wereldoorlog dat van Mechelen naar Auschwitz vertrok.

Het herdenkingsmoment gaat normaal elk jaar rond 19 april door. Dit jaar gaat het, net als alle andere evenementen, niet door wegens het coronavirus. “Daar heb ik natuurlijk alle begrip voor”, stelt Michel Baert (Open Vld). “Normaal zijn er tussen de 200 en 300 aanwezigen, dat kon nu natuurlijk niet. Toch vind ik het mijn plicht om dit elk jaar op een gepaste wijze te herdenken en dit was dus een essentiële verplaatsing.”

Dit was geen coronafeestje hé. Dit was een essentiële verplaatsing uit respect voor de verzetsstrijders, de slachtoffers van de holocaust en de nabestaanden. Michel Baert

Herdenking

Michel Baert is voorzitter van de Nationale Strijdersbond van België (NSB) en schepen voor Vaderlandslievende verenigingen. Hij is elk jaar aanwezig bij de belangrijke herdenking van deze gebeurtenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Wij hebben met de NSB een belangrijke missie. Belangrijke momenten in de geschiedenis als deze mogen nooit vergeten worden”, stelt Baert. “Uit respect voor de verzetsstrijders, de slachtoffers van de holocaust en de nabestaanden. Het is ook een boodschap naar de volgende generatie toe, wat er kan gebeuren als het fout loopt. Het is dit jaar zelfs 75 jaar sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. We moeten deze gebeurtenis op een gepaste wijze herdenken, ook dit jaar. We zijn met drie leden van de NSB een bloemetje gaan neerleggen en hebben een minuut stilte gehouden. We hebben niemand op voorhand verwittigd zodat er niet meer volk aanwezig zou zijn. We hielden ons ook aan de social distancing, zoals te zien is op de foto.”

Coronaboete

Wat hij precies dacht van de coronaboete die hij een paar dagen later in de bus kreeg, wilde Baert ons niet kwijt. “Er ging veel door mijn hoofd, geen dingen die ik in de media wil zien verschijnen”, lacht Baert. “Ik ben er wel absoluut niet mee akkoord. Premier Wilmes heeft ook een herdenking gehouden op 22 maart voor de slachtoffers van Zaventem. Daar was veel meer volk aanwezig en toen waren we ook al in volle coronacrisis, wat is het verschil? Let op: ik vind het heel goed dat die herdenking voor de slachtoffers van Zaventem heeft plaatsgevonden. Ik heb nog tot 30 april om na te denken over wat ik met die boete ga doen. Ofwel 250 euro betalen, ofwel aanvechten. Dan beslist het parket wat er zal gebeuren.”