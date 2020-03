‘Boortmeerbeek helpt’ met online platform in tijden van corona KAR

31 maart 2020

17u11 0 Boortmeerbeek De gemeente Boortmeerbeek organiseert, in navolging van heel wat andere gemeenten, een online platform ‘Boortmeerbeekhelpt’, zodat mensen die hulp geven of nodig hebben mekaar makkelijker kunnen vinden in tijden van corona.

“Met het nieuwe systeem probeert men vraag en aanbod op elkaar af te stemmen om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Boodschappen doen, de hond uitlaten, mondmaskers maken, naar de apotheek, post of bibliotheek gaan, telefoneren met een (oudere) persoon die thuis moet blijven…Het zijn allemaal initiatieven die je vanaf nu kan melden of terugvinden op www.impactdays.be/boortmeerbeekhelpt”, zegt burgemeester Karin Derua (Open Vld).

Heb je zelf hulp nodig of ken je iemand die hulp kan gebruiken? Dan kan je het webformulier invullen op de gemeentelijke website, mailen naar info@boortmeerbeek.be of tijdens de kantooruren bellen naar 0476/68.05.19 (van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur). De medewerkers van de dienst vrije tijd gaan op zoek naar een geschikte vrijwilliger via het platform. Wie zich als vrijwilliger engageert in het kader van het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus is automatisch verzekerd.