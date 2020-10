Zorghelden genieten van gratis fotoshoot: “Eindelijk eens een mooie foto van ons” Ben Conaerts

02 oktober 2020

18u20 0 Boom Onder de noemer ‘Fotografen voor de zorg’ heeft de Boomse fotografe Kristel Nijskens gisteren een aantal zorgverleners en hun gezin op een gratis fotoshoot getrakteerd. Daarmee wilde ze de helden van de zorg bedanken voor hun inspanningen in de coronacrisis.

Veertien fotografen uit heel Vlaanderen maken dezer dagen fotoshoots van zorgverleners en hun gezin. Dat doen ze gratis, als een bedanking voor hun inspanningen tijdens de coronacrisis. De Boomse fotografe Kristel Nijskens kreeg gisteren de eerste zorghelden over de vloer voor een gratis fotosessie, en er volgen nog een pak meer.

“Op drie dagen tijd hadden meer dan 800 mensen zich ingeschreven voor het initiatief”, zegt ze. “Ik alleen al heb nu meer dan 60 fotosessies van zorgverleners ingepland. Ik had gehoopt om de shoots op drie dagen voltooid te krijgen, maar het zullen er dus wel wat meer worden. Ik ga bezig zijn tot en met het weekend van 24 oktober.”

Rugklachten

Maayke De Ravet (32) uit Schoten kwam vrijdag samen met haar vriend Vins Laerenbergh (30) voor Kristels lens poseren. “Ik ben werkzaam als verpleegkundige in het revalidatiecentrum Revarte in Edegem”, vertelt ze. “Door de coronacrisis hebben we op het werk allemaal een flinke tand bij moeten steken. Er zijn heel veel collega’s uitgevallen, dus de werkdruk was wel zwaarder dan anders. Ook ik ben zes weken moeten thuisblijven met rugklachten. Dan is het mooi om te zien dat je werk door velen geapprecieerd wordt met initiatieven zoals deze. En Vins en ik hebben nog geen mooie foto’s van onszelf, dus is dit een uitgelezen kans.” (lacht)

Voor Kristel krijgt het project mogelijk nog een vervolg. “Ik zou in een volgende fase graag deze zorghelden nog eens gaan fotograferen, maar dan in hun werkomgeving. Op die manier ontstaat er een mooi tweeluik van hen, met enerzijds een foto van hen met hun gezin en anderzijds een foto van hen aan het werk. Er zijn al een vijftal mensen die daaraan willen meewerken.”