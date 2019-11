Zone met ongebonden asbest wordt afgedekt Ben Conaerts

16u12 0 Boom Deze week start de Vlaamse Waterweg nv met het afdekken van een zone met ongebonden asbest op het voormalige asbeststort in de kleiputten ter hoogte van de Bosstraat. Het gaat om de laatste fase van de voorzorgsmaatregelen die genomen worden in afwachting van de definitieve sanering.

De zone met ongebonden asbest is gelegen op een helling en vereist daarom een specifieke aanpak. De werken worden uitgevoerd door de nv Mourik, een erkend asbestdeskundige. “De ongebonden asbestvezels zullen gefixeerd en op een duurzame manier afgedekt worden. Dit afdekken gebeurt met een geotextiel waarop polyesterdoeken met epoxyhars aangebracht worden. De doeken zullen voorzien worden met een coatinglaag voor bescherming tegen de weersomstandigheden. Tijdens de werken worden luchtmetingen uitgevoerd”, klinkt het.

De afdek van de zone is de laatste voorzorgmaatregel die genomen wordt in afwachting van de definitieve sanering. Zo werd er de voorbije maanden ook al een afsluiting geplaatst rond het volledige asbeststort om ervoor te zorgen dat buurtbewoners en recreanten niet in contact kunnen komen met asbesthoudend materiaal.