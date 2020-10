Zomerspaaractie Rupelbib zet 156 kinderen aan het lezen Ben Conaerts

09 oktober 2020

15u55 0 Boom De zomerspaaractie van Rupelbib heeft opnieuw heel wat jongeren geïnspireerd om in de boeken te duiken. Liefst 156 jonge lezers uit Boom, Rumst, Niel, Schelle en Hemiksem hebben deelgenomen.

Afgelopen zomer organiseerden de bibliotheken van de Rupelstreek hun jaarlijkse zomerspaaractie. Jonge lezers verzamelen daarbij stempels op hun spaarkaarten door boeken te lezen. Voor elke volle spaarkaart die ze indienen, krijgen ze een kleine verrassing en maken ze kans op leuke hoofdprijzen. Met 156 jonge lezers, verspreid over alle Rupelgemeenten, was de spaaractie dit jaar opnieuw een groot succes. In totaal stempelden ze 442 spaarkaarten bijeen, goed voor meer dan 22.00 gelezen boeken.

Elk jaar worden de lezers uitgenodigd in een van de deelnemende bibliotheken voor de grote prijsuitreiking. Die kon door de coronacrisis deze keer niet doorgaan, maar de winnaars kunnen wel hun prijs gewoon komen afhalen in hun bib.