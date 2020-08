Zomerbar The Cocktail Corner sluit vroegtijdig de deuren: “Weergoden zijn ons niet goed gezind” Ben Conaerts

26 augustus 2020

16u51 0

Zomerbar The Cocktail Corner, in de voortuin van Den Oven in Hoek 76, doet enkele dagen vroeger dan gepland de deuren toe. “De weergoden dwingen ons ertoe”, luidt het bij de uitbaters. “Normaal zouden we openblijven tot 29 augustus, maar met spijt in het hart hebben we besloten om de komende dagen niet meer open te doen. We willen alle bezoekers bedanken om langs te komen.”

Zomerbar The Cocktail Corner was een initiatief van eetcafé ’t Steencaycken en feestzaal Den Oven en werd deze zomer voor de eerste keer ingericht. Of de zomerbar volgend jaar een tweede editie zal krijgen, is nog niet bekend.