Zebrapaden krijgen regenboogkleur: “We maken een vuist tegen iedere vorm van discriminatie” Ben Conaerts

23 november 2019

12u33 0 Boom De gemeente heeft de zebrapaden ter hoogte van het gemeentehuis aan de Antwerpsestraat en de Tuyaertstraat omgevormd tot regenboogzebrapaden. Een symbolisch gebaar om aandacht te vragen voor verdraagzaamheid jegens de holebi- en transgendergemeenschap. Gregory Frateur, zanger van Dez Mona en zelf homoseksueel, werd aangesteld als peter van het project.

“Met de twee regenboogzebrapaden willen we aandacht vragen voor diversiteit en de acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen”, zegt schepen van Diversiteit Sven Cools (Groen). “Het regenboogzebrapad onderstreept dat ieder individu hier gewoon kan zijn wie hij is. Mochten mensen daar toch nog aan twijfelen, dan is dit regenboogzebrapad daar een bevestiging van. Het onderstreept dat Boom verdraagzaam is en een vuist maakt tegen elke vorm van discriminatie.”

“Flauwekul”

De regenboogzebrapaden blijven permanent aanwezig en blijven dezelfde functie uitoefenen als een gewoon zebrapad. “Sommige mensen vinden dit misschien flauwekul en vragen zich af of we hier belastingsgeld aan moeten besteden”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “Het antwoord daarop is volmondig ja. Zolang er mensen zijn die dit soort acties flauwekul vinden, hebben we er nood aan. We willen opkomen voor iedere Bomenaar, niemand mag uit de boot vallen, wat zijn of haar geaardheid ook moge zijn.”

Positief verhaal

Zaterdagmiddag werden de zebrapaden officieel ingewandeld. Opvallende aanwezige daarbij was Gregory Frateur, voormalig inwoner van Boom, zanger van Dez Mona en zelf openlijk homoseksueel. “Het verhaal van mijn ‘coming out’ is een heel positief verhaal geweest”, zegt Frateur. “Ik heb op veel begrip kunnen rekenen van mijn familie en vrienden. Maar er zijn veel jongeren die dat geluk niet hebben. Het merendeel van de LGBTQ-gemeenschap heeft ooit al aan zelfmoord gedacht. Dus het is belangrijk dat een gemeenschap toont dat ook deze mensen deel uitmaken van onze samenleving. Toon dat het oké is om anders te zijn.”

Actieplan

“De opening van deze regenboogzebrapaden zijn is geen alleenstaande actie”, zegt Sven Cools. “Reeds enkele jaren organiseert het gemeentebestuur, naar aanleiding van de Internationale Dag Tegen Homofobie, Bifobie en transfobie (IDAHOT), een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen de gemeente Boom en de Pink Devils. De dienst Diversiteit gaat ook een actieplan voor Diversiteit & Gelijke kansen opmaken. Ze doen daarom een oproep aan alle geïnteresseerde Bomenaars die willen samenwerken aan dit actieplan.”

Wil je meewerken aan het actieplan of wl je zelf de belangen van de LGBTQ-gemeenschap behartigen, neem dan contact op met de dienst diversiteit via diversiteit@boom.be.