Zanger Ivann Vermeer (38) gaat in duet met Nederlandse Whitney Houston Ben Conaerts

09 augustus 2019

12u43 0 Boom Zanger Ivann Vermeer, afkomstig uit Boom maar woonachtig in Antwerpen, is uitgenodigd als gastzanger voor ‘Whitney, a tribute by Glennis Grace’ in de Lotto Arena. Daarin brengt de Nederlandse zangeres en ‘America’s Got Talent’-finaliste Glennis Grace een muzikaal eerbetoon aan Whitney Houston.

Na een reeks uitverkochte concerten in Nederland, komt Glennis Grace op 26 oktober 2019 voor het eerst naar België met haar Whitney Houston-tribute. Voor dat concert, in de Antwerpse Lotto Arena, nodigde ze ook een verrassende ‘special guest’ uit: Ivann Vermeer. De 38-jarige zanger is geboren en getogen in Boom, maar woont intussen al jaren in Antwerpen.

“Dit is een droom die werkelijkheid wordt”, zegt Ivann. “Glennis is een uitzonderlijke zangeres van wereldklasse en ik ben dan ook enorm vereerd dat ze me gevraagd heeft. Als backing vocalist trad ik al op in grote zalen met onder meer Paul Young, Rob de Nijs en Lionel Richie, maar als leadzanger op het podium van de Lotto Arena mogen staan, mét Glennis Grace, dat is toch van een andere orde. Ik kijk er enorm naar uit en zal er alles aan doen om het vertrouwen van Glennis en haar team niet te beschamen.”

George Michael

Ivann heeft in zijn muzikale carrière al heel wat watertjes doorzwommen. Hij eindigde derde in het VTM-programma ‘X-factor’ in 2005 en was vijf seizoenen lang leadzanger bij het dansprogramma ‘Sterren op de Dansvloer’. In mei van dit jaar schitterde hij in ‘The Edge of Heaven Tour’, een muzikale hommage aan George Michael, die wegens groot succes zowel nationaal als internationaal hernomen wordt. Een aantal van de George Michael-classics die Ivann daar ten gehore bracht, zal hij in ‘Whitney, a tribute by Glennis Grace’ nog eens mogen overdoen.

Voor meer info en tickets kan je surfen naar de website www.whitneytribute.be.