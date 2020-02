Exclusief voor abonnees Zanger Gregory Frateur (40) keert met Dez Mona terug naar zijn roots: “Het was fantastisch om in Boom op te groeien” Ben Conaerts

05 februari 2020

14u20 0 Boom Gregory Frateur (40) groeide op als jonge holebi in Boom en leek voorbestemd om schrijnwerker of kapper te worden. Maar ergens onderweg nam hij een afslag en dreef zijn passie voor zang hem richting een muziekcarrière. Inmiddels is hij al meer dan vijftien jaar de drijvende kracht achter het Antwerpse muziekcollectief Dez Mona en toert hij langs de Vlaamse cultuurpodia met een programma rond zogenaamde ‘murderballads’: liedjes over moord en de dood.

Wie ooit al een concert van Dez Mona heeft bijgewoond, zal het wellicht niet snel zijn vergeten. Er is niet alleen de bijzondere mix van jazz, gospel, spirituals en pop, frontman Gregory Frateur is ook gezegend met een van de meest unieke, ongrijpbare stemmen in het Vlaamse muzieklandschap. Nochtans zag het er lange tijd naar uit dat hij in de voetsporen van zijn vader René zou treden en carrière zou maken als kapper. Maar uiteindelijk volgde Frateur zijn liefde voor het zingen en voor de muziek en ontdekte hij dat er maar één plaats is waar een artiest als hij thuishoort: het podium. Dat mag hij op vrijdag 7 februari nog eens bewijzen, als hij met de ‘Murderballads Extended’-tournee zijn heimat Boom aandoet.

