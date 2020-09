Zakaria El Ouahdi (18) maakt indruk bij Rupel Boom dat competitie opent tegen FC Luik: “Ik hou mijn voeten op de grond” Kevin De Munter

24 september 2020

01u06 0 Boom De bekerwedstrijd tegen Wijgmaal (4-0 winst) werd bij Rupel Boom als de ideale voorbereiding gezien op de competitieopener tegen FC Luik nu zondag. En ook dan hopen de Steenbakkers te kunnen rekenen op een sterke Zakaria El Ouahdi. De 18-jarige Wilrijkenaar werd vorig weekend na zijn eerste basisplaats en doelpunt tot man van de match verkozen.

“Dat doet me uiteraard veel plezier”, zegt El Ouahdi wiens vader ook trainer is in Boom. “En dat de supporters mijn naam scandeerden na afloop in de cafetaria ook. Blijkbaar konden ze mijn acties wel appreciëren en heb ik wat fans gemaakt. (lacht) Maar ik laat me er zelf niet door gek maken en hou mijn voeten op de grond. Met dank ook aan mijn ouders die me altijd steunden.”

“Mijn verhaal? Ik leerde voetballen op straat in Hoboken waar ik werd ontdekt door iemand van de Academie van Zulte Waregem. Daar kreeg ik dus vooral mijn opleiding, maar na enkele jaren verhuisde ik naar een andere academie in Engeland en volgden ook stages in Italië. Zonder veel succes weliswaar en zo kwam ik terecht bij de beloften van Berchem waar Rupel Boom me na een seizoen wegplukte.”

“Mijn ambitie is dan ook om via deze weg nog zo hoog mogelijk op te klimmen en een carrière uit te bouwen. Maar alles begint bij hard trainen en nu gaat mijn focus natuurlijk uit naar Boom, want hier kan ik nog heel veel leren. Zondag is bijvoorbeeld zo’n moment. Ik maak hier deel uit van een hele jonge ploeg en met Luik komt er een team op bezoek met hopen ervaring. Die wedstrijd wordt dus een goede leerschool voor ons allemaal, maar we gaan natuurlijk zelf gewoon proberen te winnen.”

“Het gebrek aan ervaring moeten we proberen te compenseren op andere manieren. Tegen Wijgmaal speelden we bijvoorbeeld als een hecht blok, met veel grinta. Dat is de manier waarop we het nu moeten aanpakken. Het gevoel zit goed, zeker na de bekerzege van vorig weekend en de manier waarop die tot stand kwam. We waren dominant van begin tot eind en dat moet vertrouwen geven. Maar we beseffen dat nu het echte werk begint en we er allemaal moeten staan als we de drie punten thuis willen houden.”