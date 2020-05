WZC Den Beuk wint babbelbox: bewoners en bezoekers kunnen elkaar veilig ontmoeten Ben Conaerts

07 mei 2020

15u33 0 Boom Goed nieuws voor de bewoners van woonzorgcentrum Den Beuk. Het rusthuis heeft de derde plaats behaald in een wedstrijd van Tuinhuizen Cockaerts en wint daarmee een babbelbox. Daarmee kunnen de residenten en hun familie elkaar op een veilige manier zien.

Het Mechelse bedrijf Tuinhuizen Cockaerts organiseerde een wedstrijd voor woonzorgcentra waarbij drie babbelboxen werden weggegeven. Zo’n babbelbox heeft een waarde van 4.500 euro en is een omgebouwd tuinhuis van 3 op 5 meter groot, met een wand in plexiglas om fysiek contact te vermijden. Daarin wordt het dus mogelijk voor residenten en hun familieleden om elkaar op een veilige manier te zien.

De wedstrijd maakte bij verschillende woonzorgcentra heel wat los. Zo ook in WZC Den Beuk, dat via de sociale media iedereen opriep om massaal te stemmen. Woensdag kwam dan het verlossende bericht dat het Boomse rusthuis bij de drie winnaars was. “Het was spannend tot de laatste seconde”, zegt directrice Sarah Boddaert. “Het was leuk en hartverwarmend om te zien wie er allemaal op ons heeft gestemd. Onze bijna 180 bewoners en hun familie zijn al die stemmers heel dankbaar en zullen ongetwijfeld veel plezier aan beleven aan de babbelbox.”

De babbelbox zal in de loop van volgende week geleverd worden en een permanente bestemming krijgen in het woonzorgcentrum.