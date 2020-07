WZC Den Beuk past bezoekersregeling opnieuw aan: “Verhoogde waakzaamheid is nodig” Ben Conaerts

23 juli 2020

14u53 0 Boom Door de nieuwe opflakkering van het coronavirus, moet het woonzorgcentrum Den Beuk opnieuw de bezoekersregeling aanpassen. Bezoek op de kamer blijft wel mogelijk, onder de geldende afspraken.

“We moeten jammer genoeg vaststellen dat het aantal besmettingen de laatste dagen aan het stijgen is. Dit vraagt een verhoogde waakzaamheid van ons allemaal. Hierdoor zijn we genoodzaakt om enkele aanpassingen aan de bezoekersregeling in te voeren”, zegt directrice Sarah Boddaert.

Registreren

Zo is de cafetaria opnieuw zijn deuren gesloten en moeten bezoekers het gebouw via de draaideur betreden en zich aan het onthaal registreren. Bezoek op de kamer blijft mogelijk onder de geldende afspraken: maximaal één bezoeker tegelijk en één bezoek per dag, met respect voor de afstandsregels en het dragen van een mondmasker. Bezoek op het buitenterras blijft mogelijk voor bewoners en maximaal twee bezoekers.

In het woonzorgcentrum wordt altijd, ook tijdens een kamerbezoek, een mondmasker gedragen. Samen buiten wandelen met mondmasker blijft mogelijk. Bewoners mogen ook op familiebezoek gaan, maar blijven nadien gedurende 14 dagen in preventieve kamerisolatie.

“Bezoekers die deze afspraken niet volgen, zullen worden aangesproken en indien nodig de toegang tot het gebouw worden ontzegd. We rekenen op ieders medewerking en hopen dat we met deze maatregelen veilig deze moeilijke periode kunnen doorkomen”, aldus Boddaert.