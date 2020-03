WZC Den Beuk lanceert cam- en messengerservice voor bewoners en hun familieleden Ben Conaerts

18 maart 2020

17u41 0 Boom Woonzorgcentrum Den Beuk is gestart met een cam- en messengerservice om zijn bewoners contact te laten hebben me de buitenwereld.

Wie met een van de bewoners van Den Beuk wil spreken, kan via Facebook Messenger een vriendschapsverzoek aanvragen aan ‘Wiske DenBeuk’. Zodra dat aanvaard is, kan je via Messenger een afspraak maken voor een chat- of camsessie met de bewoners. Je moet daarbij wel vermelden welke bewoner je wil contacteren en op welke afdeling hij of zij verblijft. De afspraken kunnen enkel gemaakt worden via 9 en 17 uur en verlopen via de werknemers van de dienst animatie. Zij moeten de tijd krijgen om dit in te plannen. Spontane oproepen kunnen dus niet.

“Met deze service proberen we onze bewoners in contact te brengen met hun vrienden en familieleden, die hen momenteel in coronatijden niet mogen bezoeken”, klinkt het bij de directie van Den Beuk. “ Al onze bewoners begrijpen de situatie en kunnen begrip en geduld opbrengen voor de strenge maatregelen. Wij blijven hen, weliswaar op anderhalve meter afstand en met de nodige beschermkledij, met veel liefde en warmte omringen. Onze bewoners hebben intussen ook al veel solidaire postkaartjes gekregen die dezer dagen onder alle afdelingen verdeeld worden.”