WZC Den Beuk krijgt al voorsmaakje van Theater aan Twater Ben Conaerts

21 juni 2019

17u57 2 Boom Hoewel Theater aan Twater pas morgen officieel van start gaat, kregen de bewoners van WZC Den Beuk vandaag al een voorsmaakje. Op het binnenplein gaf de Australische Amelia een avant-première van de hoelahoep-act die ze komend weekend op het festival zal brengen.

“We willen voor ambiance en sfeer zorgen in de gemeente”, zegt Peter De Ridder, voorzitter van de vzw Kaaimannen. “De bewoners van WZC Den Beuk zijn niet allemaal in staat om naar ons straattheaterfestival te komen. Daarom brengen we graag een van de optredende acts tot bij hen.”

“We zijn gaan kijken in ons gamma welke act we al wat vroeger naar Boom konden laten komen. Amelia bevond zich al in Barcelona, dus voor haar was het geen probleem. Bovendien heeft zij al vaker opgetreden voor een seniorenpubliek”, vult programmator Patrick Poppe aan.

De senioren genoten zichtbaar van de gekke capriolen en de stunts van de Australische. Komend weekend zal Amelia zowel in Boom als in Klein-Willebroek haar hoelahoep-act nog eens overdoen voor een breder publiek op Theater aan Twater. Wie erbij wil zijn, kan zijn ticket bestellen via www.kaaimannen.be. De dagtickets voor zondag zijn intussen wel al allemaal de deur uit.