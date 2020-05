WZC Den Beuk kan maandag eerste bezoekers verwelkomen Ben Conaerts

15 mei 2020

16u38 0 Boom Vanaf maandag 18 mei zal het WZC Den Beuk voorzichtig opnieuw bezoek toelaten. Dat gebeurt wel in een gecontroleerd kader en onder strikte voorwaarden.

Slechts één bezoeker per bewoner mag het woonzorgcentrum bezoeken, er is tussen 18 mei en 29 mei slechts één bezoek mogelijk en de bezoekjes duren maximaal 15 minuten. Daarmee wil de directie het voor iedere bewoner snel mogelijk maken een bezoekje te laten krijgen. Het bezoek is voorlopig enkel mogelijk op weekdagen en tijdens de kantooruren. Bij een positieve evaluatie, zal het bezoek ook uitgebreid worden naar weekenddagen. Dat kan ten vroegste starten in het weekend van 30 mei.

Voor bewoners van Bovenstraat, Schomme, Veerdam, Kaai en Kortverblijf wordt het bezoek georganiseerd in de babbelbox of taverne. De bezoekmomenten in de babbelbox zullen doorgaan op het uur of op het half uur, de bezoekmomenten in onze taverne op de kwartieren. Voor de bewoners van afdeling Hoek wordt het bezoek georganiseerd in het hoekzaaltje op de afdeling. Een afspraak maken kan onder meer via de balie van het woonzorgcentum op tel. 03 880 24 73.

“We begrijpen dat dit nog niet het normale bezoek is zoals vroeger, maar het is hopelijk wel een serieuze stap voorwaarts na de echte lockdown”, aldus de directie. “We beseffen dat we heel veel inspanning vragen bij deze bezoeken, maar we denken toch dat elk bezoek – hoe kort ook - al de moeite waard zal zijn na zo’n lange tijd. Indien we allemaal de richtlijnen volgen, is de kans ook groot dat we binnenkort nog een en ander kunnen versoepelen. Er is in elk geval al een perspectief.”