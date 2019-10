Workshop piñata maken in Feestpaleis Ben Conaerts

23 oktober 2019

14u06 0 Boom Atelier Rojo leert je op zaterdag 26 oktober hoe je een piñata moet maken.

Piñata’s maken en kapot kloppen is een ritueel dat al honderden jaren mee gaat. In vele culturen zijn piñata’s een onderdeel van belangrijke vieringen, zoals verjaardagen en andere mijlpalen in het leven.

Tijdens een twee uur durende workshop ontdek je het verhaal van de piñata en leer je hoe je er zelf een maakt. Achteraf neem je een prachtig zelfgemaakt exemplaar mee naar huis om tijdens je volgend feest kapot te kloppen met vrienden en familie.

De workshop vindt plaats van 10 tot 12 uur in het Feestpaleis. Inschrijven doe je per piñata. Je kan er eentje maken in een groep van 2 tot 4 personen. Deelname kost 50 euro, inclusief alle materiaal. Inschrijven kan via de website www.desteigerboom.be.