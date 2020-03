Woonzorgcentrum lanceert digitaal ‘coronakrantje’: “Om familie van bewoners op de hoogte te houden” Ben Conaerts

13u51 0 Boom Het woonzorgcentrum Den Beuk heeft in samenwerking met de gemeentelijke communicatiedienst een eigen ‘coronakrantje’ uitgebracht. Daarin wordt weergegeven hoe het leven in het rusthuis in coronatijden verdergaat.

Pakjes, boeken, geschenken, bloemen: de bewoners van WZC Den Beuk hebben de afgelopen dagen al veel geschenkjes mogen ontvangen van buitenaf. Sommige familieleden daagden zelfs met een spandoek op een boodschap over te brengen. Al die beelden en verhalen werden nu gebundeld in een speciaal digitaal krantje dat het woonzorgcentrum en de gemeentelijke communicatiedienst hebben uitgegeven. Dat heeft de titel ‘Groeten uit Den Beuk’ meegekregen.

“Het leven in ons woonzorgcentrum is de jongste dagen drastisch veranderd”, zegt directeur Sarah Boddaert. “Voor onze bewoners, maar ook voor hun dierbaren. We proberen er met heel ons team het beste van te maken en dan is het fijn om zoveel steun te krijgen van buitenaf. Om een beetje weer te geven hoe het leven in ons woonzorgcentrum verdergaat, hebben we nu eerste krantje uitgegeven. In tijden van quarantaine en geen bezoek willen we de familie of vrienden van onze bewoners toch wat op de hoogte houden van het leven zoals het is bij ons. Het krantje zal wekelijks op zaterdag verschijnen, zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.”

Intussen blijven alle pakketjes voor de bewoners nog steeds welkom. Maar alles zal wel 72 uur in quarantaine worden gehouden vooraleer we ze aan onze bewoners overhandigen. Breng dus geen eetwaren mee of zaken die bederfbaar zijn. Pakjes kunnen nog altijd afgeleverd worden via het doorgeefraam naast de draaideur op het binnenplein. Kaartjes zijn welkom naar het adres Solidair WZC Den Beuk, J. Van Cleemputplein 1, 2850 Boom.

Het digitale krantje van WZC Den Beuk is te vinden op de website www.boom.be.