Woonzorgcentrum Den Beuk neemt preventieve maatregelen tegen coronavirus Ben Conaerts

06 maart 2020

13u29 0 Boom Ook het woonzorgcentrum Den Beuk in Boom neemt extra preventieve maatregelen tegen het coronavirus. Daarmee hoopt de directie de bewoners maximaal te beschermen.

Bezoekers worden voor ze het woonzorgcentrum binnengaan, gevraagd om hun handen even te ontsmetten met de daarvoor voorziene pompjes. Wie zich ziek voelt of regelmatig moet hoesten of niezen, wordt geadviseerd zijn bezoek aan Den Beuk nog even uit te stellen. Dat geldt ook voor wie recent op reis is geweest naar een risicogebied.

“We willen onze bewoners steeds maximaal beschermen tegen virussen, zoals het coronavirus of de seizoensgriep”, aldus de directie. “Het naleven van deze eenvoudige maatregelen is voor de gezondheid van onze bewoners dan ook van essentieel belang.”