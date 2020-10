Wielercafé De Musette zendt najaarsklassiekers uit op groot scherm Ben Conaerts

07 oktober 2020

13u23 0 Boom Nu het wielerseizoen weer op volle toeren draait, kunnen wielerfans weer verbroederen met een hapje en een drankje in het Wielercafé De Musette, vlak bij het wielermuseum De Velodroom. In het café kan je de komende weken alle belangrijke koersen gaan volgen op groot scherm.

Omgeven door wielertruitjes, bekers en andere koersmemorabilia: het is de ideale omgeving om te supporteren tijdens de najaarskoersen. De Ronde van Vlaanderen, de Giro of de Vuelta: ze worden allemaal live uitgezonden in wielercafé De Musette. Tijdens het supporteren kan je genieten van een drankje en een hapje zoals pizza en bier, maar ook taart en koffie. Op voorhand reserveren is niet mogelijk.

De Musette is momenteel geopend van woensdag tot zondag, van 11 tot 20 uur. Vanaf 14 oktober veranderen onze openingsuren en kan je in het café terecht op donderdag van 12 tot 18 uur, op vrijdag en zaterdag van 12 tot 20 uur en op zondag van 10 tot 18 uur.

De volledige wielerkalender en de menukaart kan je vinden op www.musette.be.