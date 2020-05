Wielercafé De Musette verwent wandelaars en fietsers met artisanale ijsjes Ben Conaerts

28 mei 2020

18u31 0 Boom Wielercafé De Musette, vlakbij het fietsbelevingscentrum De Velodroom, pakt uit met een lekkere nieuwigheid. Het café moet noodgedwongen de deuren gesloten houden, maar zal vanaf vrijdag 29 mei wel al ijsjes aanbieden via takeaway. Daarvoor wordt samengewerkt met het ijssalon Scoop uit Schelle.

Het wielercafé De Musette houdt al sinds het begin van de coronamaatregelen de deuren gesloten. Maar in plaats van bij de pakken te blijven zitten, wordt nu gestart met een takeaway-ijssalon. Daar kan je voortaan van vrijdag tot en met zondag terecht voor een artisanaal ijsje van het ijssalon Scoop uit Schelle.

“We zagen hier de afgelopen weekends heel veel passage van fietsers en wandelaars”, zegt verantwoordelijke Patrick Van Dam. “Vermits we sowieso van plan waren om ijsjes te serveren in De Musette, leek het ons goed om daar nu al mee te starten via takeaway. Het ijssalon Scoop is daarvoor de ideale partner: niet alleen hebben zij heerlijk artisanaal ijs en heel wat expertise in huis, ze zijn ook nog eens uit de Rupelstreek afkomstig. Op die manier kunnen de passanten hier genieten van een écht streekproduct in verschillende smaken, van vanille en chocolade tot suikerspin en Ferrero Rocher.”

De bediening gebeurt natuurlijk met respect voor alle regels rond ‘social distancing’ en hygiëne. “We hebben de nodige signalisatie aangebracht en vrage onze klanten om zich aan enkele regels te houden: 1,5 meter afstand houden van mekaar, maximum met twee personen van hetzelfde gezin aanschuiven en meteen doorwandelen na de aankoop van je ijsje. Ook vragen we zoveel mogelijk contactloos of met gepast geld te betalen en voorzien we ontsmettende handgel voor de bezoekers.”

Het takeaway-ijssalon van De Musette is open van vrijdag tot en met zondag tussen 13.30 en 18 uur.