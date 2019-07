Werkzaamheden asbeststorten gesaboteerd: politie houdt verscherpte controle Ben Conaerts

06 juli 2019

18u33 0 Boom Onbekenden hebben de site van de asbeststorten in de kleiputten betreden en het aangebrachte geotextiel scheefgetrokken of zelfs verwijderd. Dat hebben de Boomse gemeentediensten vastgesteld.

“Dit kan en mag uiteraard niet de bedoeling zijn”, klinkt het. “Alle betrokken diensten zijn met man en macht bezig om de nodige veiligheidsmaatregelen voor de buurt te nemen. Het actieplan verloopt prima en volgens de jongste metingen van vrijdag werden er opnieuw geen asbestvezels gemeten. Vanaf nu zal de politie verscherpte controle houden in de buurt van de asbeststorten. Het verhinderen of saboteren van de werkzaamheden is strafbaar. Men stelt zich hierbij aan gerechtelijke vervolging bloot.”

