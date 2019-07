Werken op Tomorrowland? Kringwinkel Ecoso zoekt 200 paar helpende handen Ben Conaerts

05 juli 2019

17u36 0 Boom Kringwinkel Ecoso, al jaren een vaste partner van Tomorrowland, is op zoek naar 200 mensen die mee op het festival willen werken. Ze worden ingezet om zoveel mogelijk herbruikbare goederen te verzamelen.

Kringwinkel Ecoso werkt al enkele jaren samen met Tomorrowland om de afvalberg te verkleinen die na het festival wordt achtergelaten. De mensen van Ecoso gaan na afloop op het kampeerterrein zoveel mogelijk herbruikbare goederen verzamelen en reinigen al deze materialen om hergebruik mogelijk te maken. Waar het mogelijk is, wordt daarbij een beroep gedaan op jongeren uit kansengroepen. Maar om het project ook dit jaar te kunnen laten doorgaan, is Ecoso nog op zoek naar vrijwilligers.

“We hopen om een 200-tal ‘Camp2camp-makers’ te vinden”, zegt Kris Bauwelinck van Ecoso. “Dat zijn vrijwilligers die niet worden ingezet om het terrein op te kuisen, maar om zoveel mogelijk herbruikbare goederen te verzamelen. Dat doen we op maandag 22 en maandag 29 juli, vanaf 9 tot 18 uur. We zoeken hiervoor mensen die ouder zijn dan achttien en die een leuke en zinvolle dag willen beleven. We geven geen financiële vergoeding, maar dat compenseren we met eten, drank en een glimlach.”

Infodagen

Verder is Ecoso ook op zoek naar mensen die de ingezamelde goederen willen verwerken in de magazijnen in Boom. Het gaat om een periode van drie à vijf dagen per week tussen 23 juli en 29 augustus. “We hebben hier plaats voor vijftien jongeren, eventueel jonger dan achttien”, aldus Bauwelinck. “Deze plaatsen zijn voorzien voor sociale partners, maar mensen zijn altijd welkom om mee deze jongeren te begeleiden. Dan kunnen we eventueel de aantallen verhogen op piekdagen.”

Daarnaast is er nog een derde vacature, die van ‘Camp2camp-medewerker’. “Dat zijn jongeren die worden ingezet voor de opbouw en verdeling van onze verhuurdiensten op het festival zelf. Deze jongeren moeten ouder dan 18 zijn of dit jaar 18 worden, uit kansengroepen komen en fysiek in staat zijn om 10 uur per dag te werken. Ze zullen samenwerken met andere jongeren uit het reguliere circuit en dezelfde vergoeding krijgen.”

Kandidaten kunnen contact opnemen met Kris Bauwelinck via tel. 0495 18 86 14. Er zijn infodagen voorzien op dinsdag 9 juli in Brussel en op vrijdag 12 juli in Boom.