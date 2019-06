Werken aan voormalig asbeststort stilgelegd: “Risico’s voor volksgezondheid” Ben Conaerts

24 juni 2019

16u44 0 Boom Bij de opbouw van de omheining rond het voormalige asbeststort van Eternit in de kleiputten van Terhagen hebben de arbeiders over het asbestcement gereden. De gemeente heeft de werken intussen laten stilleggen. De actiegroep Red Onze Kleiputten is onthutst: “Dit leidt tot risico’s voor de volksgezondheid én voor de arbeiders zelf.”

Om geen enkel risico met de aanwezige asbeststorten te nemen, worden de kleiputten in Terhagen omheind en tijdelijk afgedekt. Rondom het volledige terrein komt een draadafsluiting van 1.875 meter lang en 1,20 meter hoog. Waar het asbest aan de oppervlakte komt, wordt het afgedekt met een halve meter aarde. Maar de werken verlopen niet volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. De actiegroep Red Onze Kleiputten heeft vastgesteld dat er aan het stort van Eternit aan de Bosstraat over het asbestcement werd gereden.

“Met de graafmachines heeft men asbestcement en asbestafval kapot gereden”, zegt Frank Van Houtte van de actiegroep. “Dat gebeurde zonder enige besproeiing en zonder dat de arbeiders waren uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen. Afvalzakken en vermoedelijk kleding vanuit de fabriek van Eternit zijn hierdoor bloot komen te liggen. Dit leidt tot risico’s voor de volksgezondheid én voor de arbeiders zelf.”

Inmiddels heeft de gemeente de werken stil laten leggen en contact opgenomen met de projectingenieurs van het gebied. “We hebben hen er op gewezen dat de nodige veiligheidsmaatregelen in acht moeten worden genomen bij het werken met asbest”, klinkt het. “De Vlaamse Waterweg nv (eigenaar van het stort, red.) ging er dan ook op toezien dat deze in het vervolg worden toegepast. Deze week wordt er met alle betrokken partijen ter plaatse gegaan om te bekijken hoe het verder aan te pakken. Ook voor de Vlaamse Waterweg en de aannemer is dit een moeilijk werk en een moeilijke zone. We werken samen om dit verhaal tot een goed einde te brengen.”

Bij Red Onze Kleiputten reageert men onthutst: “Hoe kan het dat de Vlaamse Waterweg op haar terrein werken toelaat die niet conform de milieuwetgeving zijn? Dit gebied ligt op nog geen 100 meter verwijderd van twee scholen, een Chiro en het recreatiegebied De Schorre, waar over één maand Tomorrowland plaatsvindt.”