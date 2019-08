Wereldmarkt, netwerkevent en drie podia live muziek: Ubuntu Festival is klaar voor volgende editie Ben Conaerts

23 augustus 2019

17u35 0 Boom De organisatie van het Ubuntu Festival heeft haar affiche voor haar volgende editie rond. Onder meer School Is Cool, Internationals, Soulshakers en Dynamo Zjosss komen op zaterdag 14 en zondag 15 september voor de muziek zorgen. Nieuw is dat het festival kan uitpakken met een derde podium en met een netwerkevenement rond duurzaamheid. “We zijn het duurzaamste festival van Vlaanderen. Die titel willen we met trots dragen”, klinkt het.

Het Ubuntu Festival begon als het kleine broertje van Mano Mundo, maar is de afgelopen jaren voor velen een vaste afspraak geworden op de festivalkalender. Vorig jaar wist het wereldfestival op twee dagen nog ongeveer 9.000 bezoekers te lokken en als we op de affiche voor de volgende editie mogen afgaan, moet dat aantal zeker te evenaren zijn. Op de graspleinen voorbij de speeltuin in het park van Boom staan op zondag 15 september onder meer School is cool, Internationals, Collieman en Dynamo Zjosss. Op zaterdag 14 september wordt het feestje op gang getrokken door onder meer DJ Yolotanker en Soul Shakers.

Tipitent

De grootste nieuwigheid is dat het festivalterrein wordt uitgebreid met een extra podium: de Tipitent. “Dat is een tent van ongeveer zeven meter omtrek waar beginnende artiesten hun ding kunnen doen in een intiemere setting”, zegt communicatieverantwoordelijke Maxime Van Dyck. “Net als vorig jaar voorzien we ook een podium aan het speelbos, tussen de parkbomen: The Forest. Dat doen we in nauwe samenspraak met Agentschap Natuur en Bos en de gemeente Boom. Het spreekt voor zich dat we de natuur daarbij geen enkele schade aanbrengen.”

Geefplein

Naast het muzikale programma kan Ubuntu opnieuw uitpakken met een uitgebreid aanbod aan randanimatie. Op zaterdag ploft er een verenigingenmarkt neer op het festivalterrein, waar je Boomse verenigingen leert kennen op een interactieve manier. Verder kan je die dag deelnemen aan een kubbtornooi, terwijl de jongste bezoekers zich kunnen uitleven op een kinderdisco. Op zondag wordt het terrein ingepalmd door een wereldmarkt en een animatiemarkt met onder meer een geefplein, een rolstoelparcours, een bouwspeelplaats voor kinderen en talrijke workshops.

Netwerkevenement

Nieuw is dat je zondagmiddag ook kan deelnemen aan een netwerkevenement rond duurzaamheid. Verschillende sprekers, onder wie de Nederlandse architect en auteur Thomas Rau, komen er hun visie uit de doeken doen. “Tijdens dit event in de grote tent krijgt de bezoeker een hapje en een drankje en na afloop is er voor de geïnteresseerden nog een rondleiding langsheen de duurzame initiatieven van het festival. Om deel te nemen aan het netwerkevent met Thomas Rau wordt wel een toegangsprijs van 24,20 euro gevraagd”, zegt Karl Fret van Ubuntu.

Zonnebloemen

Dat het festival de klemtoon legt op duurzaamheid, is niet nieuw. Ubuntu is op drie jaar tijd al twee keer door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) uitgeroepen tot het meest duurzame festival. “Die titel willen we met trots dragen”, zegt afvalverantwoordelijke Michiel Wils. “Zo hanteren we herbruikbare bekers én borden, voorzien we ecotoiletten en maken we promotie voor het ons festival met spandoeken in plaats van affiches en flyers. Om aan te geven hoe we met afval omgaan, hebben we uit het compost van uitwerpselen van de voorbije twee edities zonnebloemen gekweekt. Dankzij zulke initiatieven is Ubuntu bijna afvalneutraal.”

Prijsvraag

Ubuntu verloot vier tickets voor het netwerkevent met Thomas Rau, maar daarvoor moet je wel antwoorden op een prijsvraag: “Thomas Rau doet in zijn boek ‘Material Matters’ een suggestie wat je met het boek kunt doen nadat je het hebt uitgelezen. Wat is dat?” Het antwoord mag naar en info@ubuntufestival.be en op maandag 9 september kiest een onschuldige hand de vier winnaars.

Alle info over Ubuntu is te vinden op de website www.ubuntufestival.be.