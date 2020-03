Welkomstfeest voor ‘1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker’ in De Schorre afgelast Ben Conaerts

15u26 0 Boom Naar aanleiding van de coronacrisis zullen alle Kom op tegen Kanker-evenementen die waren gepland tot en met 1 juni 2020 zeker niet plaatsvinden op hun oorspronkelijke datum. Dat betekent ook dat de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker, waarvoor Boom was geselecteerd als ‘middagstad’, niet kan doorgaan tijdens het Hemelvaartweekend.

Normaal gezien zouden op donderdag 21 mei 2020, tijdens het hemelvaartweekend, enkele duizenden fietsers en supporters neerstrijken in De Schorre voor de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. De provincie Antwerpen en de gemeente Boom hadden een heel programma uitgewerkt om de sportievelingen gepast welkom te heten. Maar corona heeft dat plan dus in de war gestuurd. “Of het evenement wordt uitgesteld naar de zomer of het najaar, of we kiezen voor een andere formule later dit jaar, kunnen we in de huidige omstandigheden onmogelijk bepalen. Daarvoor willen we de evolutie van de coronacrisis afwachten”, klinkt het bij Kom op tegen Kanker.