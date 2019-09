Welke school produceert het minste afval? Scholieren gaan strijden om titel ‘Zero Waste School’ Ben Conaerts

20 september 2019

16u27 0 Boom De Boomse middelbare scholen nemen het dit schooljaar tegen elkaar op voor de titel van ‘Zero Waste School’. De scholieren zullen vijf uitdagingen tot een goed eind moeten brengen in de strijd tegen afval en zwerfvuil.

In de strijd tegen zwerfvuil wordt er vaak beschuldigend gekeken naar jongeren als de grootste veroorzakers. Daar willen de preventiedienst, de milieudienst en Mooimakers iets aan doen met de ‘Zero Waste Challenge’. Dat is een jaarwedstrijd waarin de Boomse middelbare scholen tegen elkaar zullen strijden voor de titel van ‘Zero Waste School’. Doorheen het schooljaar zullen de leerlingen maar liefst vijf uitdagingen tot een goed einde moeten brengen die telkens punten opleveren. De school met het grootste eindtotaal wordt gekroond tot winnaar. Zij wint niet alleen de titel ‘Zero Waste School’, maar wordt aan het eind van het schooljaar ook nog eens beloond met een schoolfuif en een lesvrije namiddag.

De eerste uitdaging voor OLVI, PTS en Atheneum Boom staat nu al op de agenda. “We vragen de leerlingen van de tweede en derde graad die buiten de schoolmuren gaan lunchen om gedurende één week hun lunchafval in te zamelen”, zegt schepen van Leefmilieu Sven Cools (Groen). “Zo kunnen ze aantonen dat zij niet degenen zijn die hun afval achterlaten op één van de nabije pleintjes of op de route naar school. De school met het grootste ingezamelde gewicht aan afval ten opzichte van het aantal leerlingen gaat lopen met de meeste punten. Ook herbruikbaar lunchmateriaal mag daarbij in rekening worden gebracht. Later volgen er nog uitdagingen met workshops rond het achterlaten van zwerfvuil en met een race waarbij er op één uur tijd zoveel mogelijk zwerfvuil moet worden ingezameld.”