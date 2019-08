Wekelijkse markt gaat door op 15 augustus Ben Conaerts

14 augustus 2019

14u06 0

Hoewel donderdag 15 augustus een feestdag is, gaat de wekelijkse markt in Boom gewoon door. Je kan de marktkramers van 8.30 tot 12.30 uur vinden op de Grote Markt, in de Hoogstraat en de Antwerpsestraat.