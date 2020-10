Warme William moet aandacht voor mentale gezondheid van jongeren vergroten Ben Conaerts

08 oktober 2020

17u03 0 Boom Warme William, de blauwe beer die symbool staat voor verbondenheid en aandacht voor de geestelijke gezondheid bij jongeren, verschijnt binnenkort ook in Boom. Vanaf maandag 12 oktober trekt William langs de lagere scholen om de kinderen warm te maken over hun gevoelens te praten.

Het gemeentebestuur wil meer aandacht hebben voor de psychische gezondheid van de jeugdige inwoners. Daarom werd de mascotte Warme William opgetrommeld. Hij trekt de komende weken langs de plaatselijke scholen en moet de kinderen uitnodigen om oprecht naar elkaar te luisteren.

“Met deze campagne willen we mensen uitnodigen om wat meer te luisteren en minder te oordelen”, zegt schepen van Sociale Zaken Inge De Ridder (N-VA). “Iedereen kan een Warme William zijn. Iedereen voelt zich weleens minder goed in zijn vel. Een Warme William toont op zulke momenten oprecht aandacht voor de ander. Het is altijd fijn als er een Warme William voor je klaarstaat om je verhaal aan te vertellen.”

Knuffels

“Warme William zal op verschillende plaatsen opduiken. Wie hem wil knuffelen, mag dat zeker doen”, glimlacht schepen van Jeugd Abdel El-Hajoutti (CD&V). “Zeker in moeilijke tijden als deze is het belangrijk dat we naar onze jongeren luisteren en aandacht hebben voor hun problemen.”

De campagne wordt georganiseerd naar aanleiding van de Week van de Geestelijke Gezondheid. In dat kader verschenen er de afgelopen dagen ook al verschillende positieve, inspirerende spreuken in het straatbeeld. Meer informatie is te vinden op deze website.