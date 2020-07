Wannes Van de Velde krijgt muzikaal eerbetoon in Bar Hasart Ben Conaerts

09 juli 2020

18u46 0 Boom Zomerbar Bar Hasart, aan de speeltuin in het gemeentelijke park, pakt komend weekend weer uit met een aantal activiteiten. Op zaterdag 11 juli wordt een muzikale hommage gebracht aan Wannes Van de Velde, op zondag 12 juli kan je deelnemen aan een barbecue.

Bar Hasart nodigt zaterdag acteur Remko Van Damme en Dirk Poel uit om een ode te brengen aan Wannes Van de Velde. Zij brengen zijn bekende en minder bekende liedjes weer tot leven in hun puurste vorm. Hun optreden vindt plaats om 20 uur met gratis toegang.

Zondag kan je van 17 tot 22 uur in Bar Hasart terecht voor een barbecue. Wie mee aan tafel wil schuiven, betaalt 25 euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar smullen mee aan 15 euro per persoon. Je moet vooraf inschrijven via kaaimannen@telenet.be en voor zaterdagmiddag betalen via overschrijving of in Bar Hasart zelf.